Maresca: “Ci dispiace quando viene messa in dubbio la nostra professionalità. Gli arbitri sono permalosi? Vi spiego”

Negli ultimi giorni sono state molte le polemiche per le decisioni arbitrali e per l’utilizzo del VAR. A tal proposito, ha parlato a Il Mattino il direttore di gara Fabio Maresca.

Questo il suo pensiero: “Ci dispiace quando vengono messe in dubbio la nostra professionalità e la nostra buona fede. Siamo spietati con noi stessi molto più di quanto non si pensi. Noi permalosi? Perché fin da piccoli siamo abituati a difenderci. Mettersi sulla difensiva può sembrare un atteggiamento permaloso ma non lo è. Spesso in campo è una lotta impari, se vengono in cinque a protestare, non ci può essere dialogo. Gasperini chiama gli arbitri in tv? Qualcuno di noi ci è già stato, se l’Aia lo riterrà opportuno per noi non ci saranno difficoltà a spiegare le nostre decisioni ma soprattutto a farci conoscere meglio”.