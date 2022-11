Marianella: “Fossi nella Fiorentina punterei a vincere la Conference League. Italiano ha ritrovato il sorriso”

Il telecronista Massimo Marianella, che ha raccontato la Fiorentina in Conference League per Sky Sport, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ieri tutti i tasselli sono andati al posto giusto, a parte la vittoria del Basaksehir che però francamente era prevedibile. La Fiorentina è in crescita, spesso si dimentica che ha perso per infortunio alcuni dei suoi giocatori migliori per diverso tempo, in primis Nico Gonzalez e Milenkovic. Ci metto anche Sottil, che aveva iniziato benissimo la stagione”.

E poi ha aggiunto: “Il gruppo ha passato momenti negativi, ma ieri ho rivisto tanti sorrisi. I tifosi viola, poi, sono fantastici. Mi ha colpito la disponibilità di Italiano, che ha operato delle correzioni tattiche in corso d’opera. Anche lui l’ho visto più sereno, in conferenza stampa aveva un’espressione diversa. Credo sia perché vede che la squadra sta rispondendo ai suoi dettami, recuperando il proprio input. Play off? Credo che la Fiorentina sia più forte di tutte le possibili avversaria. Se arriva con lo stato mentale attuale non deve temere nessuno, anzi fossi nella squadra viola porrei la Conference come obiettivo principale della stagione. Puntare a un trofeo potrebbe essere la scelta giusta”.