Marianella: “Il Twente può essere molto insidioso, ha fatto un grandissimo precampionato”

Il noto telecronista di Sky Sport Massimo Marianella ha commentato il sorteggio di Conference League della Fiorentina, parlando del Twente, una delle possibili avversarie viola. Queste le sue parole:

“Credo che il club olandese sfiderà la Fiorentina che, essendo testa di serie, certamente poteva pescare di meglio. Il Twente l’ho commentato in amichevole contro il Bologna, può essere insidioso. Basta guardare i risultati del precampionato per capire in che stato di forma sia: 5-1 con il Fortuna Dusseldorf, 3-1 con lo Schalke e 4-1 contro il Bologna. La Fiorentina migliore è più forte del Twente, ma affronterà un ostacolo difficile, che è anche più avanti di condizione”