Marianella: “In Premier League Vlahovic lo vogliono tutti, ma lui ora non si muove da Firenze. A giungo ci proverà il City”

Il giornalista e telecronista Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport 24 dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Il Manchester City ha nel mirino per giugno Haaland e, probabilmente, Vlahovic. Il serbo lo vogliono tutti in Premier ma lui per il momento non si muove da Firenze. In questo momento lui e Haaland rappresentano le migliori opportunità se si vuole un centravanti molto forte”.

E poi ha espresso la sua preferenza: “Chi scelgo fra i due? Mi piace più Vlahovic, lo vedo più completo. Haaland ha una forza fisica devastante e, sui numeri, non gli fa concorrenza nessuno. Ma personalmente preferisco il serbo. Se immaginiamo un attacco come quello del City, in cui devi avere flessibilità tattica, Dusan è senz’altro più adatto”.