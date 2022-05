Marianella: “Nessuno rimborserà la Fiorentina e le altre squadre in lotta per l’Europa per quei due punti in più della Lazio”

Il noto giornalista di Sky Sport Massimo Marianella, dagli studi dell’emittente satellitare, ha commentato l’errore arbitrale avvenuto nel finale di Spezia-Lazio e le conseguenze sulle altre squadre in lotta per un posto in Europa.

“La società biancoceleste non è certamente colpevole di alcunché, perché ha semplicemente beneficiato dell’errore del tandem Pairetto-Nasca. A prescindere da questo, però, nessuno rimborserà Fiorentina, Roma e Atalanta dei due punti in più in classifica della Lazio, che ribadisco non ha nessuna colpa. Ma quanto accaduto a La Spezia getta tante ombre sul Var e sul suo utilizzo”.