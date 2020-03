Marino: “Difficile che il campionato si concluda regolarmente. In Italia ci sono società organizzate che possono rispondere bene all’emergenza”

A Radio Sportiva intervenuto il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino. Queste le sue parole sull’attuale situazione del campionato italiano e non solo: “Sarà molto difficile concludere questo campionato in modo regolare. Prepariamoci ai peggiori scenari. Se in Serie A succede una cosa come quella che è successa in Serie C cosa facciamo? Il Governo potrebbe sospendere il campionato. Giocare senza pubblico è un danno sia per l’economia delle società sia per lo spettacolo. In Italia per fortuna abbiamo club organizzatissimi che potranno far fronte a questa emergenza per un periodo abbastanza lungo”.