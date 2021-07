Marino: “Il Galatasaray ha fatto una buona offerta per Stryger Larsen. Il giocatore ci sta pensando. Probabilmente partirà, ma non è detto”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a Radio Marte del mercato in entrata e in uscita dei friulani, rispondendo in particolar modo alla situazione legata a Stryger Larsen, esterno danese sul quale la Fiorentina ha messo gli occhi nel caso in cui Lirola dovesse lasciare la Fiorentina (ipotesi sempre più probabile). Questo un estratto delle parole del dirigente bianconero:

“Stryger Larsen ha molto mercato, il Galatasaray ha fatto una buona offerta e il giocatore sta facendo una pausa di riflessione. Ha un anno di contratto e non abbiamo rinnovato, probabilmente partirà ma non è detto”.