Marino: “Le proprietà americane garantiscono solidità economica ai club. Spero che portino grandi giocatori in Serie A”

A TMW Radio ha parlato Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, squadra che nel giro di cinque giorni ha ottenuto 6 punti contro Fiorentina e Roma: “Sembra che Sottil abbia sempre allenato questa squadra, i giocatori lo seguono con un’attenzione particolare e il gruppo si è cementato intorno a lui. E poi ha uno staff davvero valido. L’Udinese poi ha già un’ottima intelaiatura, giocatori di qualità come Deulofeu, Silvestri, Becao e non solo”.

E poi ha aggiunto una considerazione sulle proprietà americane nel calcio italiano: “Non noto cambiamenti particolari se non nella solidità economica che garantiscono ai propri club. In prospettiva cambierà molto perché hanno metodi di scouting diversi, come si fanno nel baseball. Oltre poi a una mentalità imprenditoriale diversa. Nel tempo faranno crescere anche la qualità del campionato italiano. Spero che portino dei giocatori importanti in Serie A”.