Marino: “Per De Paul si sono presentate tante squadre, ma nessuna con l’offerta giusta. L’Udinese ha la forza economica per tenerlo”

Il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Sky Sport dell’obiettivo della Fiorentina Rodrigo De Paul: “Quando tutti parlavano della sua partenza io invece sostenevo che sarebbe stato difficile vederlo andar via, perché non sono arrivate offerte degne di un nazionale argentino. Non credo possano arrivare novità negli ultimi quattro giorni. Abbiamo avuto approcci con molte squadre, ma nessuna ci ha offerto i soldi che volevamo. Inoltre Pozzo ha la forza economica di mantenere il valore di un giocatore come De Paul, è un sogno vederlo giocare ed allenarsi con noi”.

