Marino smentisce: “Io alla Fiorentina? Voci infondate, non conosco né ho mai avuto a che fare con i proprietari del club viola”

Il Dt dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato prima della gara tra Benevento e Udinese a proposito delle voci che si erano sparse ieri sera sull’interesse della Fiorentina nei suoi confronti per un ruolo in società: “Io alla Fiorentina? Prima di una partita del genere non ha senso fare questi discorsi. Vivo a Udine da oltre 20 anni e vi sono residente, non conosco in alcun modo né ho mai avuto a che fare con i proprietari della Fiorentina. Non so quindi quello che ci sia da commentare su queste voci infondate“.