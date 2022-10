Marino: “Zurkowski? Peccato lasciare in panchina così tanto potenziale. Szymon potrebbe permettersi di essere un giocatore chiave anche per la Fiorentina”

L’ex allenatore dell’Empoli, Pasquale Marino, ha avuto modo di avere alle sue ‘dipendenze’ Szymon Zurkowski, centrocampista che fatica molto a trovare spazio invece in questa Fiorentina.

“Żurkowski ha come punti di forza la corsa, ma ha anche buone capacità tecniche – ha detto Marino a Super Express – Penso che possa dare molto alla propria squadra”.

E ancora: “Szymon deve giocare con regolarità. Solo così svilupperà le sue capacità e, come ha dimostrato all’Empoli, può offrire molto. Vede bene il campo, a volte può prendere decisioni non convenzionali ma che alla fine si rivelano giuste. È decisamente forte fisicamente, è difficile prendergli la palla. Ad Empoli si è ritrovato in mezzo a una forte concorrenza e ha dovuto gareggiare, tra gli altri, nella zona centrale del campo, con Bandinelli o Marin, e nonostante la loro presenza, ha saputo ritagliarsi e conquistarsi un posto in rosa. Gli auguro esattamente di fare lo stesso alla Fiorentina“.

Infine: “Peccato lasciare in panchina così tanto potenziale, perché Żurkowski può permettersi di essere una figura chiave nella squadra di Firenze“.