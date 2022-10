Marinozzi: “La Fiorentina ha provato a vincerla contro l’Inter. Bonaventura ha ragione”

Il commentatore di Sky Sport Andrea Marinozzi ha parlato a Radio Bruno per commentare la partita di sabato sera tra Fiorentina e Inter: “La gestione del gioco dopo il gol di Jovic da parte della squadra viola è rivedibile, anche se c’è da dir che la squadra viola ha provato a vincerla. Poi è stato preso un gol evitabilissimo, non solo per Venuti”

“Da questa Fiorentina mi aspettavo qualcosa in più. Con il doppio impegno è difficile, è una squadra diversa dallo scorso anno, quando Italiano la risollevò dalle ceneri. Bonaventura? Quello che ha detto è giusto. Le squadre sanno come far male alla Viola, che è sempre testarda nel cercare sempre le stesse soluzioni”.