A 34 anni si ritira Mario Gomez. L’ex attaccante della Fiorentina dice basta al calcio giocato dopo aver contribuito alla risalita in Bundesliga del suo Stoccarda. La Fiorentina ci ha tenuto a ringraziarlo su Twitter con questo messaggio: “Grazie per i momenti vissuti insieme e buona fortuna per il futuro!”.

