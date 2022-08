Mario Rui: “Da quando sono a Napoli, quella con la Fiorentina è sempre stata una delle partite più difficili”

Il giocatore del Napoli Mario Rui ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della partita di domenica sera contro la Fiorentina: “Da quanto sono qui, quella contro la Fiorentina è sempre stata una delle gare più difficili. I viola hanno grandi giocatori e stanno facendo molto bene, in poche parole son un avversario forte. Noi però stiamo andando bene anche se, nonostante capisca l’entusiasmo dei tifosi, non abbiamo fatto ancora nulla”.

E poi sulla famosa tripletta di Simeone ha aggiunto: “Ora il Cholito è un nostro compagno di squadra. Non gli ho detto nulla, ma vedo che ha una gran voglia di fare bene e sono sicuro che ci potrà dare una grossa mano”.