Marocchi a sorpresa: “Il più bravo a marcare Maradona? Era Iachini…”

Una curiosità quella raccontata da Giancarlo Marocchi a Sky Sport, nel ricordare Diego Armando Maradona e soprattutto colui che più lo metteva in difficoltà in Italia: “Maradona, in quegli anni in Serie A, soffriva particolarmente Iachini. Nel limite del possibile, lui era il più bravo a marcarlo, essendo basso e brevilineo come il Diego”.

0 0 vote Article Rating