Marotta e la passione per Castrovilli: ma Dalbert non può bastare alla Fiorentina

Non è un mistero che Gaetano Castrovilli piaccia da morire all‘Inter e al suo ad Beppe Marotta in vista della prossima stagione: i nerazzurri vorrebbero rinnovare il centrocampo e puntare anche su diversi profili italiani. In ballo tra i due club ci sono per altro già due situazioni aperte, che riguardano Dalbert e Biraghi: il desiderio, dalle parti di Milano, sarebbe quello di lasciare il brasiliano alla Fiorentina, magari spingendo per farlo diventare una contropartita. Cosa che alla società viola non interessa già di partenza, perché di cessione di Castrovilli non se ne parlerà proprio e, in ogni caso, non certo con Dalbert come contropartita. Il futuro dell’esterno sinistro è ancora tutto da decifrare ma certamente quello di Castrovilli non dipenderà da lui.