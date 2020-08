Marques: “Sono ben sei le squadre interessate a Thiago Silva. Per la Fiorentina sarebbe un colpo importantissimo”

Il giornalista sportivo e esperto di calcio brasiliano Andersinho Marques ha parlato a Radio Bruno della questione Thiago Silva. Queste le sue parole: “Thiago ha sul tavolo 6 proposte di cui alcune di squadre italiane. Per la Fiorentina sarebbe un colpo importantissimo al di là dell’età avanzata. La società viola ha fatto sondaggi per lui e sarei contento se tornasse in Italia in una città fantastica come Firenze. Secondo me sa già dove andrà, non escludo possa rimanere al PSG”.

