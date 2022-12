Martina Sconcerti: “La Fiorentina è stata la vita di mio padre, insieme alla famiglia e al giornalismo. Gigli viola al suo funerale”

Ci ha lasciati nella giornata di ieri il giornalista Mario Sconcerti, firma di primo piano a livello nazionale, ex dirigente e noto tifoso viola, come confermato anche dalla figlia Martina, che ha risposto al tweet di condoglianze da parte della Fiorentina: “Grazie mille. Siete stati la sua vita, insieme a me e mia mamma e al giornalismo. Riempiremo il funerale di gigli viola”.

