“Martinez, Castrovilli, Amrabat sarebbe davvero un bel centrocampo per la Fiorentina”

Il noto giornalista Tancredi Palmeri, inviato a Lisbona per TMW Radio, ha commentato a Stadio Aperto il possibile arrivo da Monaco di Baviera di Javi Martinez. Alla domanda sul dove Martinez si sistemerebbe alla Fiorentina ha detto: “Martinez è ovviamente un innesto per il centrocampo. Permettemi ma con Castrovilli, Amrabat e Martinez sarebbe un bel centrocampo per la Fiorentina”.

Il giocatore è trattato dalla Fiorentina, resta in ballo il dubbio sull’ingaggio ancora molto alto del giocatore. Intanto, la mossa viola potrebbe convincere Martinez a raggiungere l’amico ed ex compagno Franck Ribery.