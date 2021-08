Martinez Quarta: “A Nico Gonzalez ho detto che a Firenze avrebbe trovato un tifo calorosissimo. Per noi argentini è molto importante. Mister Italiano…”

Al sito ufficiale della Fiorentina ha parlato il difensore viola Lucas Martinez Quarta. Queste le sue parole: “Sono contento che Nico (Gonzalez ndr) sia qui, è un argentino in più e credo e spero che si troverà bene qui. Prima che firmasse gli ho detto che avrebbe trovato una bella città, molto simile all’Argentina soprattutto a livello di calore dei tifosi. Per noi questo è molto importante, nonostante fino a ora la gente non sia potuta tornare allo stadio”.

E ancora: “Mister Italiano è molto preparato e la sua idea di gioco la si notava già allo Spezia e adesso stiamo cercando di afferrare i suoi concetti. Le scelte sul mio ruolo spettano a lui, io penso solo ad allenarmi. Tutti vogliamo giocare, ma si può essere utili anche fuori dal campo sostenendo i compagni, come a volte ho fatto in Copa America”.