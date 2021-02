Martinez Quarta: “Abbiamo voglia di riscattare la sconfitta con l’Inter in Coppa Italia. A Firenze sto benissimo, sono in un grande club”

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali della società: “Ringrazio tutti per avermi scelto come migliore in campo contro il Torino. E’ stata una partita difficile, come sempre quando si rimane in nove. Abbiamo dovuto tirare fuori tutto il nostro carattere per portare a casa punti”.

E poi ha aggiunto: “Contro l’Inter sarà una gara complicata, loro stanno lottando per il primo posto. Noi però abbiamo tanta voglia di vincere soprattutto dopo la sconfitta in Coppa Italia proprio per mano dei nerazzurri. Il mio soprannome? Mi chiamano “El Chino”, anche se non gioco come Recoba è un onore essere soprannominato come lui. Qui a Firenze sto bene e così anche la mia famiglia, la Fiorentina è un grande club”.