Martínez Quarta e Nico González vestiranno la maglia viola anche… Al Mondiale! FOTO

L’Adidas ha svelato questa mattina le divise ufficiali di alcune nazionali per il Mondiale in Qatar. Tra queste anche quella dell’Argentina che, in particolare quella da trasferta, presenta una netta somiglianza con la maglia della Fiorentina. Il colore predominante del kit away sarà infatti viola. Convocazioni permettendo, dunque, i viola Martínez Quarta e Nico González continueranno a vestire i colori viola anche al Mondiale!

Questa la foto della maglia: