Martinez Quarta e un risultato lontano dal progetto iniziale. Le importanti valutazioni che la Fiorentina dovrà fare su di lui

Che farsene di Martinez Quarta? Detta così suona un po’ forte, ma l’interrogativo potrebbe effettivamente porsi in casa Fiorentina in vista della prossima stagione. Per questo campionato, ormai, l’argentino ha perso il posto da titolare a favore di Igor, ma il ragionamento va allargato ai prossimi mesi. 25 anni, Quarta non può certo rappresentare la pedina di ricambio da utilizzare all’occorrenza. Questione di caratteristiche, oltretutto, perché ciò che gli serve per migliorare e maturare è proprio la continuità.

Le intenzioni iniziali erano quelle di farne il nuovo Gonzalo, il pilastro della difesa del futuro. Invece con Italiano le cose sono cambiate, sicuramente anche per colpa di alcuni svarioni del giocatore. Nonostante tutto, però, Martinez Quarta continua a mostrare doti interessanti, che hanno solo bisogno di essere coltivate.

Di certo tenerlo in panchina non lo aiuta, e lo stesso Quarta potrebbe pensare di migrare altrove qualora si prospettasse una nuova stagione senza la certezza del posto da titolare. ltaliano e la Fiorentina dovranno quindi decidere, soprattutto in vista del prossimo anno, se dargli una chance da titolare oppure no. In altre parole, se investire definitivamente su di lui oppure considerarla una scommessa persa.