Martinez Quarta: “Giocare il Mondiale sarebbe un sogno, ma adesso penso solo alla Fiorentina. Ho iniziato male la stagione, ma sto lavorando per migliorare sempre di più”

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato al media argentino Doble Canal, trattando vari aspetti della sua esperienza in maglia viola: “La città mi piace tantissimo, posso uscire in centro tranquillamente perché la gente è rispettosa e gentile. Questa stagione è iniziata benissimo, con il superamento dei preliminari di Conference League che ci ha reso felicissimi. E’ vero che ci sono tante partite da giocare in pochi giorni, ma siamo contenti di farlo”.

E poi ha aggiunto: “Non so se questo è il miglior momento da quando sono arrivato a Firenze, sicuramente ho iniziato la stagione con alcuni errori e ora sto andando meglio ma devo ancora impegnarmi molto per migliorare. Sto lavorando per raggiungere un buon livello e ottenere anche la convocazione in Nazionale per il Mondiale. Andare in Qatar sarebbe un sogno, ma sono un giocatore professionista e la mia testa è prima di tutto alla Fiorentina e ad allenarmi nel modo migliore con la mia squadra. Ritorno al River Plate? Ho molti ricordi con quella maglia, ma al momento sono felicissimo di giocare alla Fiorentina”.