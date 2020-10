Martinez Quarta: La folta concorrenza che la Fiorentina ha dovuto battere per aggiudicarselo. A Firenze con la benedizione di Passarella

Il difensore centrale Lucas Martinez Quarta, arriva alla Fiorentina con la ‘benedizione’ di un certo Daniel Passarella, uno di quelli che hanno fatto la storia viola.

Un’operazione questa che è costata 6 milioni di euro di parte fissa, a cui ne vanno aggiunti altrettanti di parte variabile. I gigliati verseranno nelle casse del River Plate una prima tranche entro dicembre e poi il resto entro giugno 2021. Sempre al River spetterà una percentuale su un’eventuale futura rivendita.

Per il ragazzo, sottoscritto un contratto fino al 2025. Su La Repubblica si legge che su di lui, prima che la Fiorentina decidesse di affondare il colpo, c’erano anche il Celta Vigo, il Villarreal, il Betis. In passato anche Milan e Inter si erano interessate. In Inghilterra il Leeds si era fatto avanti con decisione. La Fiorentina però è stata la più determinata di tutte ed ha centrato l’obiettivo.