Martinez Quarta: “Meritavamo di più. Adesso testa alta e si continua a lavorare”

Sui social ha commentato brevemente la partita di ieri sera tra Juventus e Fiorentina anche il difensore viola Martinez Quarta, che a descrizione di due foto che lo ritraggono allo Juventus Stadium ha scritto: “Meritavamo di più. Testa alta e si continua a lavorare”

Per molti (e anche per noi) l’argentino è stato il migliore in campo della Fiorentina. Tutti i quotidiani in edicola stamani lo hanno premiato in pagella con voti tra il 6,5 e il 7. Dopo un inizio tra le rotazioni difensive di Italiano al fianco di Milenkovic, Quarta si è preso la maglia da titolare. Dopo il cartellino giallo rimediato ieri però, essendo diffidato, non ci sarà dopo la sosta contro il Milan.