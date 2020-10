Martinez Quarta mostra personalità, Venuti trova la gioia personale. Ma senza Terracciano chissà di cosa staremmo parlando…

Anche in Coppa Italia continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Padova siamo chiamati ad analizzare più che altro il secondo tempo, visto che nel primo la retroguardia viola non è mai stata impensierita dall’attacco avversario. Partiamo dunque col dire che Terracciano, titolare al posto di Dragowski, è stato il migliore in campo (pensate voi…). Il portiere viola ha infatti compiuto una buona parata su Germano ma soprattutto ha salvato il risultato all’ultimo minuto con un super riflesso sul colpo di testa ravvicinato di Nicastro. Davanti a lui, si salva solo Martinez Quarta che all’esordio dal primo minuto dimostra una buona personalità, non rinunciando al tentativo di impostare da dietro. Non lo imitano Milenkovic e Igor, fin troppo spesso disattenti sulle iniziative avversarie tra cui quella che porta al gol di Santini. Diciamo che contro un avversario di Serie C, ci saremmo aspettati da parte loro neanche il minimo segno di sofferenza. Passiamo alla fasce e ritroviamo il sorriso con Venuti, che quantomeno si mette in mostra segnando il gol del vantaggio con un bell’inserimento e una spizzata di testa perfetta. Dall’altra parte Barreca si dimostra invece fin troppo timido, riducendo la sua prestazione a un unico cross ben calibrato e non concretizzato da Cutrone.

