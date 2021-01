Martinez Quarta: “Non giocavo da un mese, ho lavorato molto ed ho avuto buone sensazioni. Peccato per la sconfitta ma i risultati arriveranno”

Il difensore argentino della Fiorentina Martinez Quarta ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato delle sue condizioni dopo il rientro da titolare: “Non giocavo da un mese, sono contento di esserci stato. Ho lavorato molto per farmi trovare pronto: ho avuto buone sensazioni per quella che è stata la mia prestazione, a livello di squadra però è un peccato com’è finita la partita ma andando avanti così i risultati arriveranno. Per quanto riguarda la partita contro il Cagliari, sceglierà il mister chi scenderà in campo”.

