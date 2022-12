Martinez Quarta punzecchia Mandragora: “In partita la mandi in tribuna!” La risposta del centrocampista: “Il gol arriverà…!” FOTO

Simpatico siparietto tra Martinez Quarta e Rolando Mandragora, ancora su Instagram. I due hanno stretto un bel rapporto d’amicizia e non mancano di punzecchiarsi spesso con stories divertenti. Stavolta il difensore argentino ha stuzzicato il centrocampista viola, ancora a caccia del primo gol in A con la maglia della Fiorentina, dopo la rete realizzata in Conference contro gli Hearts.

Martinez Quarta ha ripreso un gran gol su punizione di Mandragora: “Mamma mia Rolando! Però in partita la mandi in tribuna!”. Pronta la risposta dell’ex Torino: “Arriverà anche in partita Chino!“. E sicuramente se lo augurano tutti i tifosi della Fiorentina. Anche se su azione, intanto Mandragora ha ritrovato il feeling col gol in amichevole contro l’Always Ready.