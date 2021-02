Martinez Quarta: “Sappiamo come fermare l’Inter, lo abbiamo dimostrato anche in Coppa Italia”

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta, titolare questa sera per la gara contro l’Inter, parla così a Sky Sport prima del fischio d’inizio: “Sappiamo la qualità degli attaccanti dell’Inter, hanno grandissimi giocatori, non soltanto in attacco. Sappiamo come fermarli, lo abbiamo dimostrato anche in Coppa Italia, questo è il lavoro che abbiamo fatto ogni volta e lo faremo anche oggi”.

