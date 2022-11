Martinez Quarta senza Mondiali, ma con tanta fiducia da parte di Italiano: la Fiorentina assiste alla crescita esponenziale del suo difensore

Ci ha puntato fino all’ultimo secondo a una convocazione ai Mondiali con la sua Argentina, ma così non è stato. Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta, dopo una serie di prove più che convincenti con la maglia viola, si augurava di veder comparire il suo nome nell’elenco stilato dal Ct Scaloni per il Qatar. Le scelte tecniche sono state altre, e per il centrale viola non resta che riporre la voglia di Albiceleste per la prossima occasione.

Va comunque sottolineato come lo stimolo per strappare una convocazione in Nazionale sia stato uno dei motivi principali della sua crescita in questo primo scampolo di stagione. Non a caso la sua crescita è divenuta evidente e costante, tanto da convincere il tecnico viola Vincenzo Italiano a puntare su di lui spesso e volentieri a discapito di Igor. La sua abnegazione e concentrazione hanno fatto il resto, oltreché garantire alla Fiorentina un difensore affidabile rispetto a quello visto a tratti nella scorsa stagione.

A Martinez Quarta non resta che proseguire su questa scia continuando a lavorare stando attento ai dettagli anche nel corso della sosta. In quel periodo potrà fare il tifo per i suoi compagni in Nazionale con la consapevolezza di aver intrapreso un percorso di crescita importante che gli permetterà di divenire un difensore sempre più completo per la Fiorentina in primis e poi anche per la sua Argentina.