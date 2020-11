Martinez Quarta si conquista il suo spazio…ma causa il rigore per il Paraguay VIDEO

In assenza di German Pezzella, il centrale della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, si sta ritagliando un proprio spazio importante con la nazionale argentina. Il giocatore viola è stato schierato come titolare nella partita che la selezione albiceleste ha disputato contro il Paraguay, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e terminata con il punteggio di 1-1.

Suo malgrado però, Martinez Quarta ha causato il rigore con il quale i paraguayani sono andati momentaneamente in vantaggio, sgambettando (almeno ad avviso dell’arbitro) in area Almiron. Per lui che nella sua ultima apparizione in Italia era stato buttato fuori, non è un periodo molto fortunato.

Per la cronaca, dopo il vantaggio siglato dal dischetto da Romero al 21′, il pareggio lo ha siglato Gonzalez al 41′.

#ELIMINATORIASxTLT | ¡Penal para Paraguay! 😳 ⏰ 18’ @Argentina 🇦🇷 0-0 🇵🇾 @Albirroja Con rebeldía y desequilibrio, Miguel Almirón pone a Paraguay a doce pasos de irse arriba en el marcador. 🤯 En vivo por aquí (solo para Venezuela): https://t.co/FAUYaP4VFC pic.twitter.com/qyzzFgIDN9 — TLT ¡La Tele Tuya! (Desde 🏠) (@LaTeleTuya) November 13, 2020