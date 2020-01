Martorelli a FN: “Amrabat è tra i migliori giovani in circolazione. Complimenti alla Fiorentina per aver battuto la concorrenza del Napoli”

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a Fiorentinanews.com del mercato viola: “Sicuramente un mercato molto attivo rispetto a quello di Giugno. Pradè ha lavorato per ampliare la rosa quantitativamente per l’immediato, e qualitativamente per il futuro. Amrabat è uno dei migliori giovani che si sono imposti nel panorama calcistico quest’anno. Inoltre il fatto di aver battuto la concorrenza del Napoli è una gran cosa. Senza contare Kouamè, Igor e Duncan, con quest’ultimo centrocampista di livello assoluto. Voto al mercato viola? Sette e mezzo”.