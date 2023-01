Martorelli: “L’unico profilo su cui punterei per l’attacco è Belotti. Quando la Fiorentina prese Nico e Ikoné…”

L’agente di mercato Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sull’attuale situazione in casa Fiorentina: “Secondo me è normale che i tifosi viola si chiedono cosa c’è che non va alla Fiorentina. In attacco non credo si muoverà molto in generale. L’unico profilo sul quale potrebbe valere la pena puntare credo sia Belotti, ma non so se la Roma se ne vuole disfare. Non conosco l’ambiente scouting della Fiorentina, perché lo vivo dall’esterno. Quando i viola hanno preso Gonzalez e Ikoné erano nomi molto validi sul mercato, giovani e di ottime prospettive.

Fino all’anno scorso, i commenti per Maldini e Massara erano di un lavoro straordinario. Però è sotto gli occhi di tutti che sono sotto gli occhi della critica per l’acquisto di De Ketelaere. Ci deve sempre essere una via di mezzo nel giudizio dei dirigenti. Tre anni fa ho offerto a tantissime società italiane due giocatori come Caicedo, che oggi può andare al Chelsea, e Hincapié, che oggi vale più di 40 milioni di euro”.