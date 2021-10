Masini: “Spero che il caso Vlahovic sia la fine di un’epoca. La Fiorentina deve tornare ad essere un punto di arrivo”

Il noto cantante e tifoso della Fiorentina, Marco Masini, è intervenuto a Lady Radio: “La Lazio arriva da un momento difficile e sarà sicuramente arrabbiata: non nego che un pareggio non mi dispiacerebbe. Vlahovic? E’ un tema difficile da giudicare. Firenze è una piazza straordinaria, con il percorso che sta nascendo – il Viola Park e magari uno stadio di proprietà – spero che i calciatori vedano la Fiorentina come un punto di arrivo. Mi auguro che con Vlahovic si stia assistendo alla fine di un’epoca in cui la Viola non è riuscita a colmare la distanza con le big”.

Continua così Masini: “Italiano sta mostrando attenzione ad ogni particolare. Chi mi ha parlato di lui me l’ha descritto come uno stakanovista, concentrato soltanto sui giocatori e sul campo. Mi piace il suo atteggiamento umile e riservato: lo ritengo ottimo per la Fiorentina e per Firenze”.