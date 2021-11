Masini: “Vlahovic è convinto di avere una prospettiva calcistica superiore a quella della Fiorentina. Se è una questione di ambizione, offrirgli tanti soldi non servirà a nulla”

Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La mano di Italiano sulla Fiorentina è evidente. Inoltre va ricordato che la rosa non ha ancora tutti i giocatori che servirebbero per esprimersi al massimo del proprio potenziale. Probabilmente a gennaio o giugno ci saranno delle rivoluzioni per colmare le lacune. Il tecnico gigliato ha fatto un lavoro cerebrale, ha lavorato sulla testa dei giocatori per rivalutarli dopo le delusioni”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Sono state dette tante parole, ma alla fine quello che decide è sempre il diretto interessato. Il ragazzo è convinto dei propri mezzi e di avere una prospettiva calcistica importante, superiore a quella della Fiorentina. Soddisfare le sue richieste economiche potrebbe non bastare se è diventata una questione di ambizione”.