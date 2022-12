Maspero: “Come al Torino, anche alla Fiorentina manca un bomber. Italiano? C’è ancora qualcosa che può migliorare”

L’ex calciatore e allenatore Riccardo Maspero è intervenuto a TMW Radio per commentare il presente in casa Fiorentina, con un focus sul problema centravanti:

“Italiano deve aiutare la Fiorentina ad arrivare il più in là possibile in Conference League. Poi sicuramente deve migliorare la posizione attuale in classifica e anche la qualità del suo gioco”.

E sulla punta, dove non hanno convinto né Jovic né Cabral: “Alla Fiorentina manca un bomber, come penso anche al Torino, e così è difficile creare qualcosa d’importante”.