Maspero: “Di concetto il 3-5-2 come esiste. Non puoi avere solo lì davanti Vlahovic, non ce la fa. Ribery è…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Riccardo Maspero è intervenuto a TMW Radio parlando della squadra viola e dell’utilizzo di Ribery come trequartista: “Di concetto giocare 3-5-2 per me non esiste. La realtà è quella dell’Inter: palla lunga su Lukaku e Lautaro e si gioca su seconde palle e inserimenti di Barella. A me non piace come gioca, ci vuole una punta molto forte che fa salire la squadra, preferisco un 3-4-1-2, anche se so quanto il trequartista sia croce e delizia per il proprio allenatore e gli altri. Lui è la bilancia, e secondo me quel ruolo Ribery ha l’intelligenza per farlo. Anche perché non puoi avere solo Vlahovic lì davanti, a me tra l’altro continua a non entusiasmare ma diamogli tempo e spazio per migliorare: da solo non ce la fa, però”.

