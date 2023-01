Maspero: “Purtroppo Fiorentina e Torino non hanno niente da chiedere dal campionato. Rosa viola non all’altezza”

Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina e Torino Riccardo Maspero ha analizzato la sfida di stasera tra le due squadre. Queste le sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“Sono due squadre che entrambe hanno poco da dire in questo campionato. Dietro ormai sono tutte spacciate ed il discorso salvezza non è in discussione, davanti la Juve nonostante la penalizzazione risalirà sicuramente e quelle lassù adesso fai fatica a prenderle. Le rose delle altre squadre sono molto più attrezzate per raggiungere certi traguardi, l’unica cosa che rimane è il percorso in Coppa Italia che potrebbe comunque regalare un posto in Europa. Entrambe dovranno essere brave a giocarsi le proprie carte fino infondo. Forse la Fiorentina potrebbe avere qualche punto in più, ma non sposterebbero comunque gli equilibri. In questo momento di campionato ci sono le 7 sorelle, e adesso si fa fatica a riuscire a competere con loro. Fiorentina e Torino sono due squadre che hanno tanti problemi: sono entrambe senza attaccanti, quei giocatori che spostano gli equilibri. Sono convinto che sono nella posizione in cui sono grazie al grande lavoro dei due allenatori”.

Si è infine concentrato sui due tecnici: “Italiano ha pagato il triplo impegno, una cosa che anche per lui è stata difficile da gestire. A questo aggiungo che la rosa non era per niente adatta a sostenere questo impegno, e parlo a livello di qualità. Questo fa la differenza. La differenza poi sta anche nell’ambiente: è chiaro che dopo aver conquistato l’Europa nella scorsa stagione a Firenze ci si aspetti qualcosa in più, a Torino quello che viene è tutto di guadagnato”.