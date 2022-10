Massa e un fallaccio che, inspiegabilmente, non aveva sanzionato. Ci pensa il Var a non penalizzare la Fiorentina

La partita tra Spezia e Fiorentina è stata diretta da Davide Massa di Imperia.

Netto ed evidente anche senza bisogno di rivederlo al monitor. E’ il fallo commesso a centrocampo da Nikolaou su Cabral, con gamba tesa, piede a martello ed entrata sulla tibia del difensore dello Spezia sulla tibia dell’attaccante brasiliano. Un intervento sicuramente da rosso, che Massa, inspiegabilmente, non aveva minimamente sanzionato in tempo reale. Una volta di più viene a dire che menomale c’è il Var, altrimenti casi come questi non sarebbero mai venuti alla luce e la Fiorentina sarebbe stata penalizzata.

Regolare la rete di Nzola per lo Spezia, perché c’è Kouame che tiene tutti in gioco.