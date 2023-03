Massimo Moratti e quel particolare paragone tra Retegui e uno storico bomber della Fiorentina: “Vi dico chi ricorda”

Lo storico ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è stato intervistato dal Canale Inter69 per parlare della stagione del prossimo avversario della Fiorentina. Tra le sue affermazioni, anche un particolare confronto tra l’attuale centravanti della Nazionale e uno storico bomber viola:

“Se arriveranno altri trofei per l’Inter? In questa stagione c’è anche la possibilità della Champions League, non è semplice ma è pur sempre una possibilità. Retegui? Il ragazzo della Nazionale mi ricorda come giocatore Virgili, della Fiorentina, che gli ha fatto vincere il campionato. Era fortissimo in area di rigore”.