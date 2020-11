Mastella: “Anche i Della Valle contenti del ritorno di Prandelli a Firenze, seguono sempre la Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto il Sindaco di Benevento e amico della famiglia Della Valle Clemente Mastella. Queste le sue parole in vista della partita di domenica e dei recenti incontro con i fratelli ex proprietari della Fiorentina: “I fratelli Della Valle seguono sempre la Fiorentina. Ero con loro quando la società viola ha annunciato il ritorno di Prandelli a Firenze e loro lo hanno commentato positivamente, nonostante non si lasciarono nel migliore dei modi quando erano in viola. Fiorentina-Benevento sempre una partita particolare, oggi con il Covid-19, due anni fa subito dopo la scomparsa di Astori”

