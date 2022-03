Matteini: “Confido in Cabral e Ikoné, altrimenti la Fiorentina si troverebbe costretta a tornare nuovamente sul mercato”

Intervenuto a Radio Toscana, il giornalista Francesco Matteini ha parlato delle tematiche di casa Fiorentina. “Confido che il carburante acquistato a suo tempo dalla Fiorentina, come Cabral e Ikoné, cominci a dare i suoi frutti nel finale di stagione. Spero ancora che questi siano due acquisti azzeccati e per dimostrarlo dovranno essere decisivi nel rush finale di stagione.

Prosegue così Matteini: “Se così non fosse, oltre a non andare in Europa, in estate la Fiorentina dovrebbe tornare nuovamente sul mercato per comprare un centravanti e un esterno d’attacco. Gonzalez? E’ sempre dentro alla partita, è sicuramente il giocatore più imprevedibile e quello che provoca le ammonizioni delle squadre avversarie. Gli manca solo la finalizzazione, e non è poco”.