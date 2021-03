Matteini: “La squadra ha triturato due allenatori, c’è scarsa professionalità. L’unico patto sensato è la permanenza di tutti in caso di retrocessione”

Discorso netto e chiaro da parte di Francesco Matteini, che a Radio Bruno parla senza mezzi termini di ciò che dovrebbe accadere in caso di retrocessione viola: “Io farei un annuncio ufficiale: se la Fiorentina dovesse andare in Serie B non si vende nessuno. Credo che debba essere fatto come garanzia, quando si parla di patto per la salvezza, per la coppa e così via. L’unico patto che ha senso dovrebbe riguardare il via libera a chi vuole andare, solo in caso di permanenza in A. Altrimenti, tolti coloro in scadenza, anche a costo di rimetterci perché poi il prossimo anno alcuni andrebbero a scadenza, tutti in Serie B con la Fiorentina. Questo lo direi molto apertamente ai giocatori e anche al di fuori dello spogliatoio. Non sono così scarsi come hanno dimostrato in campo, hanno triturato due allenatori, per cui da parte di molti c’è una scarsa professionalità perché si tratta del loro lavoro. Nessuno accetterebbe una scarsa professionalità da professionisti di altro tipo, dagli idraulici agli elettricisti e non ho sentito alcun giocatore proporre un taglio al proprio stipendio per gli scarsi risultati. Se la situazione fosse positiva ci sarebbe la processione di procuratori a battere cassa”.