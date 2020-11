Matteini: “Mi dispiacerebbe se Prandelli sciupasse il buon nome che ha. Commisso? Sullo sport ha poca esperienza e non ha scelto uomini di calcio giusti”

Il giornalista ed editorialista di Fiorentinanews.com Francesco Matteini è intervenuto così a Contro Calcio Social Tv: “La situazione in casa viola è molto grigia. La nuova proprietà aveva fatto riaccendere l’entusiasmo dopo gli ultimi anni plumbei della gestione Della Valle. Adesso ci ritroviamo in qualcosa di non dico analogo ma simile e gli entusiasmi si raffreddano. La cosa principale, prima dell’allenatore, è la scelta dell’obiettivo. Se il traguardo è migliorare la classifica dell’anno scorso, passare dal 10 al 9 posto, l’allenatore poco incide. Il ritorno di Montella sarebbe comico, mi dispiacerebbe invece se Prandelli dovesse sciupare il buon nome che ha arrivando qui come salvatore della patria. Per obiettivi così bassi non arrivano né Sarri né Spalletti. Commisso? Forse sullo sport la sua esperienza e quella dei suoi collaboratori non è così approfondita. Sconta un po’ di inesperienza e il non essersi scelto uomini di calcio giusti. E non solo Iachini ma anche Pradè, perché i soldi sono stati investiti ma investiti male”.



