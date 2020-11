Matteini: “Pradè ha “spacciato” tre attaccanti mistificando la realtà e il vero bisogno della Fiorentina. Un altro dirigente? Forse qualcuno che mastica calcio ma…”

A Contro Calcio Social Tv ha parlato dell’attualità viola il giornalista Francesco Matteini: “L’errore più grande di Pradè è quello di non aver portato a Firenze un centravanti di peso e di averci spacciato così i tre che abbiamo. Penso che adesso si sia reso conto anche lui delle difficoltà offensive della Fiorentina. Nonostante il Direttore Sportivo parli sempre molto chiaramente ai tifosi in questo caso ha un po’ mistificato la realtà. Un altro dirigente all’interno dei ranghi viola? Da una parte si servirebbe perchè Joe Barone non mastica calcio da tanto tempo e nemmeno il figlio di Commisso. Ma resto dell’idea che una catena di comando deve essere sempre molto stretta”.

