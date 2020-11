Mattioli: “Abbiamo un ottimo rapporto con la Fiorentina di Pradè e Barone, loro sono felicissimi perchè…”

Durante la sua conferenza stampa il presidente della SPAL Walter Mattioli ha parlato anche dei vari giovani arrivati in prestito a Ferrara, tra cui il difensore viola Luca Ranieri. Queste le sue parole: “Abbiamo ottimi rapporti con la Fiorentina di Pradè e Barone, ma anche con il Sassuolo e l’Atalanta. Vogliamo proseguire con queste collaborazioni anche perchè loro sono felicissimi di darci in prestito i loro giovani. Sanno che Ferrara è l’ambiente giusto per farli crescere. Ranieri ne è un esempio”.

