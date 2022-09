Mauro: “Batistuta tecnicamente non era eccelso, non aveva dribbling. Ecco perché se la faceva buttare davanti e lì…”

Le qualità di Gabriel Omar Batistuta le hanno tutte potute ammirare i tifosi della Fiorentina, che lo hanno visto all’opera centinaia di volte nel corso della sua carriera.

Però, secondo l’ex giocatore di Udinese, Juventus e Napoli, Massimo Mauro, non era un giocatore completo: “Tecnicamente non era un giocatore eccelso: non aveva dribbling…Però lo ha capito e ad un certo punto prendeva la palla solo davanti. Spalle alla porta la prendeva due volte a partita, poi se la faceva sempre buttare davanti e lì era incontenibile, perché sia fisicamente, sia come corsa, sia come calcio in porta era straordinario”.

Le parole di Massimo Mauro sono state rilasciate a Tuttosport.