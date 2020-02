Mauro: “Perdere lo scudetto per un punto brucia. Spero di tornare entro…”

Questo pomeriggio all’Open Day del Meyer, oltre a Christian Kouame, era presente anche il centravanti della Fiorentina Women’s Ilaria Mauro. Il numero 9 viola ha risposto alle tante domande sulla situazione attuale in casa viola. Queste le sue parole: “Purtroppo gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, possono capitare. L’obiettivo è quello di essere in campo tra quattro settimane: contro di tornare entro due mesi, farò di tutto per diminuire i tempi di recupero. Le chance scudetto? L’anno scorso siamo arrivate ad un punto dalla Juventus, e ancora ci brucia. Allo stesso tempo però abbiamo comunque vinto qualcosa quindi dobbiamo continuare cosi. Ho due partite che ricordo con piacere. La partita con il Tavagnacco davanti a 10000 tifosi, con la conseguente festa scudetto. La seconda è indubbiamente con la Juventus quando vincemmo la coppa la Supercoppa. La “squadra” più scarsa del campionato? probabilmente in questo stagione è l’Orobica: ha segnato solo 6-7 reti e ne ha prese una cinquantina. Purtroppo c’è ancora troppa differenza. Queste squadre che non hanno l’appoggio della squadra maschile purtroppo difficilmente ce la possono fare”