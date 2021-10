Mazzarri: “Contro la Roma ci hanno negato un rigore clamoroso, a Firenze il VAR è intervenuto per darne uno che non c’era”

L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con la Roma, tornando sul rigore subito contro la Fiorentina: “Il gol vittoria della Roma è nato da una punizione che non c’era, anzi andava fischiato fallo prima sul nostro giocatore. Inoltre non ci hanno dato un rigore clamoroso, che minimo andava rivisto al VAR esattamente come è successo contro la Fiorentina“.

E poi ha rincarato la dose: “Tra l’altro anche in quella occasione Keita prima di toccarla di mano viene sbilanciato da un giocatore viola, quindi il rigore non c’era nemmeno. A Firenze la partita è stata bloccata dopo tre minuti per rivedere quell’episodio, oggi il VAR non è neanche intervenuto”.